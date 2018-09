Deel dit artikel:













Vishandel De Visfuik hengelt eerste prijs haringtest binnen De lekkerste haring is te vinden bij vishandel De Visfuik in Zuidlaren (foto: RTV Drenthe)

Benieuwd waar je de lekkerste haring van Drenthe kan happen? Volgens het consumentenpanel van de Nationale Haringtest moet je bij De Visfuik in Zuidlaren zijn.

De Nationale Haringtest is een nieuwe wedstrijd. Anders dan eerder bij de AD-haringtest wordt er bij deze test alleen per provincie gekeken wie de lekkerste haring verkoopt. De test is georganiseerd door brancheverenigingen van visverkopers en markthandelaren.



Samen met de eigenaren van viswinkels Peter van Jaan uit Hoogeveen en Vishandel J. Plat uit Meppel haalde Erik Schuster de finale. In Utrecht werd hij tot Drentse winnaar uitgeroepen door presentatrice Kim Kötter. "Ik zat met klamme handjes in de zaal, want het is toch spannend wie er met de eerste prijs naar huis gaat. Gelukkig waren wij dat", zegt Schuster blij.



'Niet iets voor jullie?'

Schuster zit al een tijdje in het vak. "Twaalf jaar geleden stopten vrienden van ons met de viswinkel in Haren. Ze vroegen aan mijn vrouw Sytie en mij of het niet iets voor ons was om de boel over te nemen. Dat hebben we toen gedaan." Na een aantal jaren verruilden ze Haren voor Zuidlaren. "Daar gingen we in een grotere winkel. Zo kunnen mensen ook een hapje eten in de winkel zelf."



Reacties stromen binnen

De reacties na het winnen van de eerste prijs beginnen langzaam binnen te stromen, zegt Schuster. "Nu moet het nieuws natuurlijk bekend worden bij de mensen. Zaterdag of volgende week zaterdag komt de uitslag in de Telegraaf, dus dan zal het ongetwijfeld drukker worden hier."