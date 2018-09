Deel dit artikel:













'Andere vormen van energie zijn nodig, nu de gaskraan dichtgaat' Koning Willem-Alexander en koning Máxima tijdens de Troonrede (foto: ANP / Sander Koning)

Andere energiebronnen, de gaswinning, infrastructuur, ouderenzorg... Hoewel koning Willem-Alexander tijdens de Troonrede vooral in algemeenheden over Nederland sprak, waren er genoeg onderwerpen die Drenthe raken.

Geschreven door Roy van Gool

De koning benadrukte het belang van de overgang naar andere energiebronnen, nadat het kabinet eerder had besloten om de gaswinning van de NAM in Groningen zo snel mogelijk af te bouwen naar nul. "Met dit besluit wil de regering recht doen aan de inwoners van het aardbevingsgebied." Ook in Drenthe hebben mensen schade aan hun huizen door de gaswinning.



Wel waarschuwde hij daarbij dat daarmee niet alle problemen 'ineens zijn opgelost'. Volgens hem worden er vervolgstappen gezet om schade te vergoeden, maar ook door de economie in de regio te versterken.



Omdat de gaskraan dichtgaat, moet Nederland schakelen naar andere vormen van energie. Hoewel de koning het niet expliciet noemt, zijn wind- en zonne-energie zaken waar je dan aan kan denken. "Bij de uitwerking (van het klimaatakkoord, red.) staat voorop dat de omslag naar schonere energiebronnen en productiemethoden voor iedereen in ons land haalbaar en betaalbaar moet zijn", aldus koning Willem-Alexander.



Wat wilden de Drenten eigenlijk?

Gisteren ging onze verslaggever Petra Wijnsema op pad om Drenten te vragen wat hun wensen zijn voor onze provincie. Meerderen gaven aan dat er geïnvesteerd zou moeten worden in de zorg. In deze troonrede liet de koning weten dat in bijvoorbeeld de ouderenzorg het extra bedrag in deze kabinetsperiode oploopt naar ongeveer 3 miljard euro per jaar.



Jetta Klijnsma, commissaris van de koning, gaf aan dat ze een betere verbinding wil tussen Drenthe en de Randstad. Uit de Troonrede blijkt dat er 2 miljard euro wordt geïnvesteerd in de infrastructuur. Zo wordt onder meer het openbaar vervoer versterkt. Maar hoe en waar dat bedrag precies wordt geïnvesteerd, is nog niet duidelijk. Ook wilde Klijnsma meer geld voor duurzame landbouw. Het kabinet gaat met maatregelen komen om landbouw en natuur meer met elkaar te verbinden.