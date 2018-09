Boetes voor foto's en filmpjes ongeluk A28

De politie heeft vanmorgen twaalf boetes uitgedeeld aan automobilisten die foto's maakten of filmend langs de plek van het ongeluk op de A28 reden.

Een vrachtwagen verloor ter hoogte van De Lichtmis vanmorgen twee betonplaten en er ontstond een lange file tussen De Wijk en Ommen.Onder het rijden is het verboden om een mobiele telefoon in de hand te hebben. Hier staat een boete van 230 euro op. De politie gaf volgens RTV Oost aan extra alert te zijn op automobilisten die het ongeluk in beeld wilden brengen. Ook werd er nog een automobilist bekeurd voor het negeren van een rood kruis.Op het hoogtepunt van de file bij De Lichtmis had het verkeer last van ruim twee uur vertraging. Twee rijstroken tussen de afslagen De Wijk en Ommen waren urenlang afgesloten en een deel van de weg moest gerepareerd worden. De weg in inmiddels weer vrij.