Harjan Visscher valt af voor wedstrijdselectie EK korfbal Harjan Visscher valt af voor wedstrijdselectie EK korfbal (foto: Actiefotografie.nl)

KORFBAL - Harjan Visscher, speler van DOS'46 uit Nijeveen, is niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het EK korfbal. Het toernooi wordt volgende maand in Friesland gespeeld. Visscher was de enige speler van DOS die was geselecteerd.

Geschreven door Karin Mulder

Bondscoach Scholtmeijer, geboren en getogen in Gieten, heeft de wedstrijdselectie teruggebracht tot zes mannen en zes vrouwen. "Tijdens internationale toernooien duren de wedstrijden vier keer tien minuten. Als je daarin met de zes beste mannen en zes beste vrouwen doordraait in een vak, kunnen de besten elke wedstrijd spelen en is dus de kwaliteit van het team het hoogst", verklaart Scholtmeijer.



Wél geaccrediteerd

Over twee weken reist Scholtmeijer met de twaalfkoppige wedstrijdselectie af naar Portugal voor een laatste trainingsstage. Harjan Visscher is daar dus niet bij. Wel is hij geaccrediteerd voor het EK en zal hij tijdens het toernooi op de tribune zitten. Bij blessures of schorsingen kan hij dan alsnog invallen.



Het EK korfbal van 13 tot en met 21 oktober in Drachten, Gorredijk, Leeuwarden en Heerenveen.