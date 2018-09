Brandbrief van vijf gemeenten over speciaal leerlingenvervoer

Vijf Drentse gemeenten hebben een brandbrief gestuurd naar Publiek Vervoer Groningen en Drenthe over de problemen bij het speciaal leerlingenvervoer. Honderden kinderen kwamen de eerste schoolweken te laat of helemaal niet op school.

De brief is verstuurd namens de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo, Noordenveld en Midden-Drenthe. Zij willen dat Publiek Vervoer de contractuele afspraken met de gemeenten nakomt.In de brief dringen de gemeenten bij Publiek Vervoer aan op het verbeteren van alle processen en er moet een verbeterplan komen. Ook staat in de brief dat de gemeenten het vervoersbedrijf kritisch blijven volgen. Luistert Publiek Vervoer niet, dan hebben de gemeenten de mogelijkheid sancties op te leggen.De problemen waren weliswaar een paar weken geleden een stuk erger, maar volgens wethouder Bas Luinge van Aa en Hunze is het wel belangrijk dat de gemeenten met de vuist op tafel slaan. "We maken ons met name zorgen over de onderlinge communicatie tussen Publiek Vervoer met de taxibedrijven en de ouders. Dit zijn kinderen met een rugzakje en die hebben continuïteit nodig."Over de mogelijkheid van de gemeenten om het speciaal leerlingenvervoer volledig over te nemen, wil Luinge het nog niet hebben. Luinge: "Overnemen is niet zomaar geregeld en we moeten ons ook afvragen of we dat willen. Liever blijven we met Publiek Vervoer in gesprek. Het gaat erom dat we de problemen oplossen."