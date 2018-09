Leger des Heils verhuist daklozenopvang definitief naar Emmermeer

De verhuizing van het Leger des Heils naar het voormalige postsorteercentrum aan de Weerdingerstraat in Emmen gaat definitief door. De organisatie is nu officieel eigenaar van het pand in de wijk Emmermeer.

Begin juli werd via RTV Drenthe bekend dat het Leger des Heils zijn oog had laten vallen op het pand aan de Weerdingerstraat, dat te koop stond voor ruim acht ton. De aankoop was destijds nog niet afgerond.De organisatie gaat haar opvanglocatie De Breehof in Nieuw-Amsterdam verhuizen naar Emmen. De Breehof, een oud bejaardentehuis uit de jaren '50, is sterk verouderd en niet meer geschikt als huisvesting voor de dak- en thuislozen.Het Leger des Heils kan aan de Weerdingerstraat twintig zogeheten trajectplaatsen aanbieden en vier plekken voor nachtopvang. In de winter kunnen dit er meer worden, in verband met de winterregeling bij strenge vorst. Verslavingszorg Noord-Nederland, dat ook in Nieuw-Amsterdam zit, verhuist niet mee. De instellingen gaat maximaal 27 mensen opvangen aan de Kop van Zuid op het ziekenhuisterrein in Emmen.De verhuizing van het Leger des Heils van Nieuw-Amsterdam naar de Weerdingerstraat leidde tot boze reacties in de wijk Emmermeer. De inwoners van de wijk, en ook de wijkvereniging, moesten via RTV Drenthe vernemen dat het Leger des Heils verhuisplannen had. Daarnaast vinden de wijkinwoners een derde opvang te veel worden.Tijdens een inloopavond heeft het Leger des Heils beloofd om een plaatselijk overlegcomité op te richten. Daarin zitten de politie, gemeente, buurtbewoners en het Leger des Heils. Ook zijn de inwoners uitgenodigd om te komen kijken op de huidige locatie, de Breehof.