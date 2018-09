Treinaanrander verplicht ter observatie in Pieter Baan Centrum

De man die een meisje van 15 zou hebben aangerand in de trein van Emmen naar Coevorden moet meewerken aan psychisch onderzoek. Hij blijft vastzitten, zo heeft de rechter in Utrecht bepaald.

De 22-jarige Amjad A. wordt verdacht van vier aanrandingen, ook elders in het land. De zaken lijken op elkaar. Hij betastte de vrouwen en probeerde ze te zoenen. Zeker twee keer bleef hij zijn slachtoffer achtervolgen toen ze op de vlucht was geslagen. Het Drentse meisje werd door hem nagezeten in een fietsenstalling op het station in Coevorden en ook daar randde hij haar aan.Eerder is al bepaald dat hij psychisch onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum, maar dat is nog niet gebeurd. Hij wil ook niet meewerken en zegt dat hij al genoeg heeft gepraat met psychologen en psychiaters, zo meldt RTV Utrecht Tijdens de pro-forma-zitting bekeek de rechter hoe ver het staat met het onderzoek. De rechter heeft nu bepaald dat hij in november wordt geobserveerd. De zaak is nog niet inhoudelijk behandeld.Amjad A. is van Syrische afkomst en lijkt grote psychische problemen te hebben. Het Openbaar Ministerie denkt dat de kans op herhaling groot is. Daarom wil de officier van justitie dat hij sowieso wordt geobserveerd, ook al wil hij niet aan verder onderzoek meewerken.De volgende zitting is op 19 november.