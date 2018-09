Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Muntjes Rodermarkt nog maar een jaar geldig Valse Ronermarken (foto: politie)

De organisatie van de Rodermarkt komt met een Ronermark die nog maar een jaar geldig is. De Ronermark is een munt waarmee bezoekers tijdens de feestweek in september bijna overal kunnen betalen voor consumpties.





Lees ook: Man uit roden opgepakt voor vervalsen muntjes Rodermarkt

Oude blauwe munten die in 2015, 2016 of 2017 zijn gekocht kunnen ook nog worden ingeleverd, maar dan moeten ze wel echt zijn. De Ronermarkt werd in 2011 ingevoerd en was altijd vier jaar geldig. Vorig jaar werd de munt echter vervalst en de organisatie zegt toen flink wat schade te hebben geleden. Daarom is besloten met ingang van 2018 elk jaar een nieuwe munt uit te geven.Oude blauwe munten die in 2015, 2016 of 2017 zijn gekocht kunnen ook nog worden ingeleverd, maar dan moeten ze wel echt zijn.