'Noorden moet dichterbij Randstad worden gebracht'

Geen Zuiderzeelijn 2.0 of magneetzweeftrein, maar de treinverbinding met de Randstad moet sneller. Het Noorden moet inzetten op een akkoord met het kabinet en een deel van de 2 miljard extra voor wegen en Openbaar Vervoer opeisen voor spoorverbetering.

Dat zegt gedeputeerde Henk Brink in reactie op de Miljoenennota. Daarin is 2 miljard extra beschikbaar voor innovatie in infrastructuur. Brink wil ook dat de verkenning om de verkeersdoorstroming op de A28 te verbeteren omgezet wordt in concrete plannen en geld.Het Noorden moet dichterbij de Randstad worden gebracht, zo is de overtuiging van de gedeputeerde."Het gaat economisch goed maar het economische verschil tussen het Noorden en de Randstad groeit. Als we dit verschil niet verder willen laten oplopen en wat willen doen aan de verstopping van de Randstad móéten er snellere verbindingen komen, als eerste op het spoor", zegt Brink.Brink pleit ervoor dat je vanuit het Noorden binnen een uur in Utrecht en binnen anderhalf uur in Amsterdam moet kunnen zijn. Brink: "De snelheid op het bestaande spoor kan volgens NS en ProRail omhoog. Daarvoor zijn grote spooraanpassingen tussen Groningen en Zwolle en snellere treinen nodig. Op de Hanzelijn na Zwolle kun je in principe al 200 rijden."De verkeersdoorstroming op de snelwegen is volgens Brink het tweede belangrijke punt om de bereikbaarheid van het Noorden te vergroten. Naar de drukte op A28 loopt volgens Brink een verkenning, maar die moet nog wel door Den Haag omgezet worden in concrete plannen en geld."Nu als staat het in de spits regelmatig vast tussen Hoogeveen en Meppel. Als straks de E233 tussen de Duitse grens en Cloppenburg is omgebouwd tot snelweg , ontstaat er via de A37 een veel snellere route naar Bremen, Hamburg en Scandinavië. Als het op de A37 drukker wordt, gaat dat ook gebeuren op de A28", aldus Brink. De Duitse deelstaat Niedersachsen maakt momenteel werk van die verdubbeling.Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) geeft al een waarschuwing af. Dit soort plannen zitten volgens SNN allemaal verpakt in de Regiodeals met het kabinet. Maar als je alle Regiodeals van alle provincies met Den Haag bekijkt, zijn er al weer meer plannen dan dat er geld beschikbaar is.