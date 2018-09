Zoek het uit! - Waarom liggen er in Exloo overal keien in en om de tuinen?

Misschien heb je ze wel eens zien liggen in een van de dorpen op de Hondsrug: zwerfkeien. In tuinen, langs bermen of als erfscheiding. Maar hoe komen de grote keien daar terecht?

Om te weten waarom de stenen bij mensen in de tuin liggen is het goed om eerst de vraag te beantwoorden hoe de stenen hier in Drenthe terecht zijn gekomen. "Dat weet langzamerhand elke Drent die hier in Oost-Drenthe woont. 'Dat bint gletsjerkeienen"', grapt keienkenner en geoloog Harry Huisman. "Die zijn in de ijstijd, zo ongeveer 150.000 jaar geleden, met het ijs wat uit Scandinavië kwam, aangevoerd." De meeste zwerfstenen die hier liggen komen uit het gebied wat nu Zweden is.Waarom de stenen bij mensen in de tuin liggen is volgens Huisman simpel: "Boeren kwamen ze vroeger tegen op de akkers en hadden daar behoorlijk veel hinder van. Ja, wat moet je met die dingen? Nou ja, leg ze op de inrit naar de schuur neer, want dan heb je in ieder geval een afbakening waar de wagens lángs moeten en niet overheen. Sommige mensen leggen ze ook gewoon voor de sier neer, of om hun erf af te bakenen."Volgens Huisman leggen gemeenten ze in de openbare ruimte neer omdat het hoort bij de uitstraling van de Hondsrug. "Hunebedden. Keien. Hondsrug", besluit Huisman.