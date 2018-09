Deel dit artikel:













Jannes en Daniël Lohues genomineerd voor Buma NL Award Jannes (foto: RTV Drenthe) Daniël Lohues (foto: Agents After All)

Volkszanger Jannes en Daniël Lohues zijn genomineerd voor een Buma NL Award. De Buma NL Awards zijn de belangrijkste onderscheidingen binnen de Nederlandstalige muziekcultuur.

Jannes is twee categorieën genomineerd: met zijn single 'Naar de zevende hemel' in de categorie Hollands- 'Meest succesvolle single' en in de categorie 'Beste Act Levenslied'



Daniël Lohues is met zijn album 'VLIER' genomineerd voor 'Meest Succesvolle Album' in de categorie Alternatief.



De Buma NL Awards worden dit jaar voor de negende keer uitgereikt. De winnaars worden op 1 oktober in Utrecht bekendgemaakt.