VNO-NCW Noord blij met Miljoenennota: 'Maar we mogen niet achterover leunen' Het koffertje met daarin de Miljoenennota (foto: ANP / Bart Maat)

VNO-NCW Noord is tevreden over de Miljoenennota, die vandaag werd gepresenteerd. "Als het gaat om de stand van het land en ook van onze regio, dan staan we er goed voor", zegt Lambert Zwiers van de werkgeversorganisatie.

Geschreven door Roy van Gool

Maar lekker achterover leunen is er volgens hem niet bij. "Het is een uitdaging om in die relatieve welvaart iedereen mee te krijgen", vertelt hij. "Want er zijn best wel wat mensen die zeggen: 'Het zal allemaal wel'."



Actieplan voor ondernemers

In Nederland neemt de werkloosheid af. Dat komt omdat het aantal banen sterker stijgt dan het aantal beschikbare werknemers. "Maar het is moeizaam om alle banen gevuld te krijgen", aldus Zwiers.



VNO-NCW Noord is blij met het zogeheten mkb-actieplan. Het kabinet investeert namelijk 200 miljoen euro om mkb'ers onder meer te helpen met het vinden van geschikt personeel en om klaar te zijn voor de toenemende digitalisering. "200 miljoen euro is een mooie start", vindt Zwiers. "Maar het is de kunst om dat geld zo goed mogelijk te besteden."



'Belastingverlaging is veel belangrijker'

Zwiers vindt daarom de verlaging van de vennootschapsbelasting een betere zet van het kabinet. Die belasting wordt iets minder verlaagd dan oorspronkelijk was afgesproken in het regeerakkoord, maar de mkb'ers worden hier wel ontzien. "Eigenlijk is dit veel belangrijk dan alle andere maatregelen", beweert Zwiers. "Investeringen gaan namelijk vaak gepaard met veel bureaucratie. Er vloeit dan altijd wel wat geld weg." Volgens de directeur is lastenverlichting voor ondernemers effectiever.



Gevolgen dichtdraaien gaskraan

Een ander belangrijk punt in de Miljoenennota is het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Afgelopen maart zei Zwiers al dat het uiteindelijke stilleggen van de gaswinning enorme gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. Volgens hem zijn er namelijk, direct en indirect, zo'n 20.000 banen gerelateerd aan de olie- en gaswinning.



In 2016 werd al een meerjarenplan opgesteld om tot en met 2024 de leefbaarheid in het gaswinningsgebied te versterken en ook het economisch perspectief te verbeteren. Daarvoor werd al 244,2 miljoen uit de gasbaten beschikbaar gesteld. Veel te weinig, vindt Zwiers, die afgelopen maart nog voorspelde dat er zo'n 10 miljard euro nodig is om de klap van wegvallende banen op te vangen. "Die 244,2 miljoen is lang niet genoeg", denkt Zwiers.



"Maar de investeringen in de toekomst moeten ook vanuit het bedrijfsleven komen", vervolgt hij. "Investeer bijvoorbeeld in waterstof. Die techniek is alleen nog vooral iets van de toekomst, op korte termijn moet er wel geld bij. Er zijn al bedrijven bezig om hierop in te spelen, maar dat tempo mag wel wat omhoog. En ik vind dat de overheid dat moet aanjagen", aldus de VNO-NCW Noord-directeur.