'75 miljoen voor jonge boeren is echt een opsteker'

75 miljoen om jonge boeren te helpen met bedrijfsopvolging en innovatie is zeer welkom, ook in Drenthe. Zo reageert gedeputeerde Henk Jumelet van landbouw en natuur op de Miljoenennota.

Jumelet en zijn collega Cees Bijl uitten vorig jaar kritiek omdat het woord landbouw niet één keer in de Miljoenennota voor kwam . Ook pleitte Drenthe voor de herinvoering van een minister van landbouw. Die kwam er met Carola Schouten. Jumelet kan inmiddels tevreden zijn. Boeren, tuinders en vissers hebben de aandacht van het kabinet.Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zet komend jaar in op een betere positie van veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers. Om jonge boeren te helpen innoveren trekt het kabinet 75 miljoen euro uit. Jumelet denk dat dit geld ook kan helpen om knelpunten in bedrijfsopvolging op te lossen.De landbouw is voor het kabinet belangrijk voor de verduurzaming van de economie. Minister Carola Schouten wil straks een kringloop landbouw. Voldoende voedselproductie maar met veel minder verspilling, vervuiling en CO2-uitstoot. Maar boeren kunnen volgens minister Carola Schouten alleen investeren in de vernieuwing die daarvoor nodig is als zij een eerlijke prijs kunnen krijgen voor hun producten.Daarnaast komt er meer aandacht voor de balans tussen landbouw en natuur. Het ministerie komt met maatregelen om de bodem gezond te houden en de biodiversiteit te verbeteren. Ook daar kan Drenthe van profiteren denkt Jumelet. "Er gaan tientallen miljoenen extra naar de landbouwuniversiteit Wageningen en kennisontwikkeling. In Drenthe doen we in Marwijksoord en op de proefboerderij in Valthermond al cruciaal bodemonderzoek, deels door Wageningen. Daarin doen we dus mee." Jumelet is ook positief voor de aandacht voor het platteland en natuur door het kabinet. "Vorige keer was het vooral een randstedelijke Miljoenennota, nu is het samen met de regio."