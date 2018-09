Minister Bruins begrijpt beslissing Treant om afdelingen te sluiten

Minister Bruno Bruins begrijpt het besluit van Treant om de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde te sluiten. Die afdelingen zijn al dicht in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Volgende maand volgen die in Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen.

Die zorg wordt dan geconcentreerd in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Treant doet dat omdat er niet genoeg kinderartsen zijn in onze regio. Volgens Bruins is het dan ook geen raar besluit."Als er geen specialisten meer zijn, dan kun je niet meer zorg van goede kwaliteit bieden", vertelt hij na afloop van de presentatie van de Miljoenennota aan RTV Drenthe. "We zijn trots op de goede kwaliteit van onze specialisten en dat willen we graag zo houden."Verloskundigen uit Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe en De Wolden stuurden begin september een brief aan Bruins, om hem en zijn collega-minister Hugo de Jonge er van te overtuigen dat de sluiting van de afdelingen een slecht idee is.De verloskundigen pleitten in de brief voor een 'twee locatiemodel', waarbij de afdelingen in Hoogeveen gewoon open zouden kunnen blijven. In de brief laten de verloskundigen ook weten dat ze zich bij een negatief antwoord van de minister onder protest neer zouden leggen bij de sluiting in het Bethesda.De minister schuift op 13 november aan bij de zogeheten zorgtafel. "Moeilijk wordt het zeker", verwacht hij. "Het is wel bijzonder dat de provincie Drenthe die zorgtafel op touw heeft gezet, want eigenlijk is de provincie gek gezegd hier helemaal geen speler."Aan de zorgtafel zitten onder meer de zorgverzekeraars, Treant en gemeentebesturen. Commissaris van de koning Jetta Klijnsma is de voorzitter tijdens die gesprekken. "We gaan kijken of we een plan kunnen maken", reageert Klijnsma. "We zullen het met z'n allen moeten doen. Ik ben blij dat de minister komt. We gaan eerst naar elkaar luisteren. Dan kijk je of je misschien iets kan doen om een beetje te helpen", aldus de commissaris van de koning.Ondertussen houdt de minister de toekomst van de zorg naar eigen zeggen in de gaten. "Ik vind dat er een goede spreiding moet zijn van ziekenhuizen", legt hij uit. "Iedereen die acuut een beroep moet doen op zorg, moet ook acuut geholpen worden. Dat is gelukkig ook zo. Maar naarmate de zorgkosten stijgen, wordt die afweging wel steeds moeilijker.""Dat is een afweging van de verzekeraars en van de ziekenhuizen", vervolgt hij. "Maar ik vind dat je als provincie en Rijksoverheid wel goed in oog moet houden dat er goede zorg is en blijft." Maar dan kan het volgens Bruins dus wel zo zijn dat een ziekenhuis afdelingen moet sluiten en de zorg moet concentreren. "Exact."