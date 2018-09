Deel dit artikel:













Raad Coevorden geeft zichzelf meer budget om extra werk Elke partij in de raad krijgt voortaan 1800 euro in plaats van 250 (Foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

De partijen in de gemeenteraad van Coevorden krijgen een ruimer budget, zodat ze meer expertise en hulp kunnen inschakelen. Ook kunnen niet gekozen burgers voortaan in de raadscommissie meedoen. Dat heeft de raad vanavond besloten.

Elke politieke partij in de raad van Coevorden kreeg tot nu toe een jaarlijks basisbedrag van 250 euro. Dat bedrag wordt verhoogd naar 1800 euro. Per raadslid komt daar nog een bedrag van 250 euro bij op, dat is nu 100 euro.



Extra werk = extra geld

Reden voor de verhoging van het budget is volgens de partijen het extra werk dat op de gemeenteraad is afgekomen, op het gebied van het sociale domein en de aanstaande wijziging van het omgevingsrecht. De partijen kunnen nu gemakkelijker een fractie-assistent inhuren.



Het geld is in principe vrij te besteden, maar mag bijvoorbeeld niet gebruikt worden voor een verkiezingsprogramma.



Burgercommissie

De raad heeft ook ingestemd met het inzetten van burgercommissieleden. Elke partij mag daarvoor maximaal twee mensen inschakelen. Om deze mensen hun werk goed te kunnen laten doen is volgens Coevorden ook een eenmalige investering van 7.000 euro nodig voor de aanschaf van iPads.