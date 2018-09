Manou Dries (17) uit Assen al week lang vermist

De 17-jarige Manou Dries uit Assen wordt sinds 13 september vermist. Ze is die donderdag weggelopen van huis en nog niet teruggekomen.

De politie meldt dat er signalen zijn dat Manou zich in heel Nederland zou kunnen bevinden. Ze is van huis vertrokken en heeft onderweg een tent en een slaapmatje opgehaald. De politie houdt er rekening mee dat het meisje zich liftend verplaatst.Manou is 1,72 meter groot en heeft een slank postuur met brede heupen. Ze heeft lang blond haar en draagt mogelijk zwarte kleding, met op haar hoofd een zwarte pet. Ook heeft Manou een tatoeage op haar linker onderarm en een tongpiercing.De politie vraagt mensen die iets weten, of die Manou hebben gezien zich te melden via 112.