PvdA Westerveld krijgt tijdelijk een nieuwe fractievoorzitter Raadslid PvdA wordt voorlopig vervangen (foto archief RTV Drenthe)

Fractievoorzitter Jan Puper van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Westerveld wordt voorlopig vervangen. Puper kampt met gezondheidsproblemen.

In een mail aan de gemeenteraadsleden laat de PvdA-fractie weten dat Puper voorlopig vervangen wordt door Chrisstien Dollekamp. Dollekamp is nu nog bestuurslid van de afdeling Westerveld van de partij.



Jan Puper zal langere tijd uit de running zijn. Hij is sinds 2002 lid van de gemeenteraad. De laatste periodes als fractievoorzitter.