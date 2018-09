Deel dit artikel:













Raad Coevorden schaart zich achter kinderpardon Broer en zus Sajad en Atena Haidari uit Aalden mochten blijven (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

Coevorden sluit zich aan bij andere gemeenten die zich sterk maken voor een kinderpardon. Ook gaat de gemeente een brief sturen aan de staatssecretaris, waarin voor een oplossing wordt gepleit voor kinderen die al jaren in Nederland verblijven.

Geschreven door Steven Stegen

PvdA, BBC2014, D66, PAC en Politieke Partij Coevorden kwamen vanavond met een motie met die strekking, die door een ruime meerderheid van de gemeenteraad werd aangenomen. Gilbert Mulder van de PvdA hield een vurig pleidooi voor een beter beleid rond kinderen van asielzoekers die al jaren in Nederland verblijven.



Om hoeveel kinderen het in de gemeente Coevorden gaat is onduidelijk. Burgemeester Bert Bouwmeester wees er wel op dat de staatssecretaris soms wel gebruik maakt van zijn bevoegdheid om kinderen toch een verblijfsvergunning te geven. Dat is dit jaar volgens Bouwmeester nog gebeurd in Aalden, met broer en zus Sajad en Atena Haidari.



CDA en VVD stemden tegen de motie. "De kwestie rond Lili en Howick was zeer emotioneel. We hebben zeer meegeleefd, maar we kennen lang niet alle ins en outs. Dat is voorbehouden aan mensen die zich vanuit hun professie met deze kwesties bezighouden’’, zei VVD’er Margriet Fissering.