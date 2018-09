Assen wil toch mogelijkheid FOC door wijziging Provinciale Omgevingsvisie

De gemeente Assen wil dat Provinciale Staten de Toeristisch Recreatieve Zone bij het TT Circuit aanwijst als stedelijk gebied. Daarmee kan Assen als ze dat wil toch de komst van een Factory Outlet Center (FOC) mogelijk maken.

Provinciale Staten buigt zich momenteel over de vernieuwing van de Omgevingsvisie en de Provinciale Verordening. Daarin staat dat er in Drenthe geen 'weidewinkels' mogen komen, dus ook geen FOC. Als het gebied bij het TT aangewezen wordt als stedelijk gebied krijgt Assen de regie en raakt de provincie die juist kwijt.De Asser wethouder Janna Booij vroeg de Staten om de wijziging. Volgens Booij is de wijziging niet bedoeld om ook daadwerkelijk een FOC te realiseren maar ze sluit het ook niet uit zo lang initiatiefnemer Raymond Coronel van de OutleTT Assen er nog steeds een FOC wil realiseren . Maar de wijziging is ook nodig om andere grootschalige ontwikkelingen in de toekomst mogelijk te maken. Assen wil in ieder geval graag zelf de baas zijn over ontwikkelingen bij het TT Circuit.Een aantal statenleden vreest dat ze bij een wijziging de deur wagenwijd voor een FOC open zouden zetten. Zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten zien de komst van een FOC niet zitten.Hoe de vlag erbij zou hangen in de Asser gemeenteraad als zich een nieuw initiatief voor een FOC zou melden durfde Booij niet te voorspellen. Ze denkt dat de raad er dan wel wat anders over denkt omdat de samenstelling na verkiezingen eerder dit jaar gewijzigd is. Het vorige stadsbestuur was nadrukkelijk voorstander.Tijdens de inspraakavond deden de gemeente Assen maar ook de gezamenlijke MKB Detailhandel Assen nog een gezamenlijke oproep aan de provincie. Wel beiden met een ander belang. In Appingedam speelt de kwestie dat de gemeente op een meubelboulevard Woonplein alleen verkoop van omvangrijke artikelen -meubels dus- toestaat om zo andere detailhandel van het Woonplein te kunnen weren om negatieve effecten op de winkels in de binnenstad te voorkomen.Maar volgens een eigenaar van winkelpanden aan het Woonplein zijn deze brancheringsregels in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn en hij kreeg voet aan de grond bij de Raad van State. De gemeenteraad van Appingedam krijgt van nu een half jaar de tijd om de evenredigheid van de brancheringsregels in het bestemmingsplan alsnog te onderbouwen of het bestemmingsplan aan te passen.Wethouder Booij vroeg Provinciale Staten goed te kijken naar hoe ze de regels in de Omgevingsvisie en Provinciale Verordening op gaan schrijven. Ze denkt dat met het Raad van State-voorbeeld van Appingedam en de huidige tekst er juridische strijd gaat ontstaan over wel of geen FOC. Datzelfde vrezen ook de winkeliers in de Asser binnenstad. Die vroegen Provinciale Staten vooral goed te kijken hoe ze de regels opschrijven om Damster toestanden te voorkomen en daarmee voor eens en altijd het FOC-boek dicht te kunnen slaan.De Provinciale Omgevingsvisie en Provinciale Verordening zijn de dikke boeken met regels wat waar in Drenthe wel en niet mag