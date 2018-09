Glasvezel lonkt voor buitengebied gemeente Emmen

Het buitengebied van de gemeente Emmen kan over een jaar glasvezel hebben. Maar dan moet wel de helft van de huishoudens een abonnement willen nemen. De stichting snel internet buitengebied Emmen (SIBE) heeft er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.

In Emmer-Compascuum tekenden de gemeente en GlasDraad Drenthe een convenant om het netwerk te gaan aanleggen. Het gaat om 1.100 zogeheten witte adressen, dat zijn panden waar nu alleen traag internet via de telefoonlijn beschikbaar is.Gedeputeerde Henk Jumelet, ruim op tijd terug van Prinsjesdag in Den Haag, was ook bij de bijeenkomst en sloot als eerste inwoner van de gemeente een abonnement af. “Bereikbaarheid doet er toe en is ontzettend belangrijk. Iedereen moet daarin gelijke kansen hebben.”Volgens de CDA-gedeputeerde moet volgend jaar overal in Drenthe op z’n minst de schop de grond in zijn. Dat was ook een belofte toen hij aantrad als provinciaal bestuurder.Voor het bestuur van SIBE was de bijeenkomst een belangrijke mijlpaal. “We zijn in 2016 met dit project begonnen en we komen nu in een beslissende fase”, aldus voorzitter Gerard Scholten Reimer.Hij heeft er alle vertrouwen in dat de horde van 50% deelname wordt gehaald. “Al hoor ik ook wel vaak dat mensen wel tevreden zijn met wat ze nu hebben, maar de ontwikkelingen gaan snel, snel internet zal steeds belangrijker worden.” Inwoners kunnen zich tot december aanmelden. Daarna kan ook, maar dan wordt de aansluiting duurder.Wethouder Jisse Otter haalde herinneringen op aan zijn eerste computer. “Eentje met een harde schijf van 30 MB. En nu kun je meer met je smartphone. Het zou met niet verbazen als huizen waar geen snel internet beschikbaar is over vijf of tien jaar misschien wel niet meer verkoopbaar zijn."