Inwoners Boermastreek vrezen grootschalig Anastasiadorp

In de Boermastreek vrezen ze de komst van ecologisch dorp Anastasia. De inwoners zijn bang dat het dorp tussen Exloo en Exloërveen veel te groot wordt. En daarmee niet passend in de oude lintbebouwing en beekdal het Hunzedal.

Dat kregen Provinciale Staten te horen tijdens de inspraakronde over de Omgevingsvisie en de Provinciale Verordening. De inwoners van de Boermastreek hebben advocaat Peter Sluyter ingehuurd om hun belangen te behartigen.Het Anastasiadorp werd door de initiatiefnemers aangekondigd als een kleinschalige ecologische woongemeenschap die langzaam zou groeien. Bewoners leven in harmonie met de natuur en zijn zelfvoorzienend in voedselvoorziening.Bewoners van Boermastreek vrezen dat het heel anders uit pakt. Het dorp zou van plan zijn te groeien naar 120 tot 135 hectare en tussen de honderd en tweehonderd gezinnen moeten gaan huisvesten. Ieder gezin zou een hectare land moeten hebben om zelfvoorzienend te zijn. Ook zouden er een ontmoetingscentrum, een theaterfaciliteit en parkeervoorzieningen moeten komen zo zegt Sluyter. Volgens de advocaat zijn de initiatiefnemers al bezig gronden en panden op te kopen.In de eerste versie van de omgevingsvisie is het plan voor een ecologische dorp volgens Sluyter in letterlijke zin geschrapt. Maar in de nieuwe tekst zetten Gedeputeerde Staten de deur voor Anastasiadorp weer wagenwijd open met de tekst "positieve grondhouding voor de komst van een ecologisch dorp in de gemeente Borger-Odoorn."