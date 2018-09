'Geluidsoverlast van TT en A28 in Baggelhuizen niet afgenomen'

Er is geen afname van de geluidsoverlast van het TT Circuit en de A28 in de Asser' wijk Baggelhuizen. Ondanks alle maatregelen en afspraken. Dat zegt de Stichting Geluidhinder Baggelhuizen en Omgeving.

De stichting wil daarom dat Provinciale Staten strengere regels in de nieuwe omgevingsvisie opneemt over onder meer geluidsbelasting."Het TT-gebied mag groeien, maar er moet vastgelegd worden dat de geluidshinder moet afnemen. Kijk maar hoe het gegaan is met bijvoorbeeld de bouw van de nieuwe TT-tribunes. Daar had je goede geluidswerende maatregelen kunnen nemen en dat is niet gebeurd. Terwijl ze wel gebouwd zijn met provinciale subsidie", betoogde wijkbewoner Groenland namens de stichting Geluidhinder. Volgens Groenland is er ook overlast buiten de twaalf grote lawaaidagen dagen om bij andere evenementen.Ook de geluidswal tussen de wijk, de A28 en het TT-gebied heeft volgens de stichting geen verbetering opgeleverd. Ook niet voor het geluid van de A28. Dat zou komen omdat er nog 'lekken' zijn in de wal, bij de aansluiting Assen-Zuid en ter hoogte van het Van der Valk-hotel.Het voorstel in de omgevingsvisie is een geluidsbelasting van 63 dB. Groenland: 'Die ambitie is ons veel te laag.'