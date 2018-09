Deel dit artikel:













Opnieuw autobrand in Hoogeveen De autobrand aan de Albert Rozemastraat (foto: Persbureau Meter) De autobrand aan de Albert Rozemastraat (foto: Persbureau Meter)

Aan de Albert Rozemastraat in Hoogeveen is afgelopen nacht een auto in brand gevlogen. De auto stond geparkeerd bij een woning toen er brand ontstond.





In Hoogeveen zijn de laatste tijd Bij de brand raakte niemand gewond. De auto brandde volledig uit.In Hoogeveen zijn de laatste tijd vaker autobranden . Vorige maand waren in korte tijd veel verdachte branden. De politie riep inwoners daarom op 'waakzaam' te zijn. "We vragen inwoners om verdachte situaties aan ons te melden", zei een politiewoordvoerder toen.