Recordaantal kraanvogelpaartjes krijgt weinig jongen

Een recordaantal broedpaartjes van kraanvogels heeft dit jaar niet voor veel jongen kunnen zorgen.

Dit jaar telde de Vogelbescherming 32 kraanvogelkoppels. Dat waren er tien meer dan in 2017. In totaal zorgden zij voor twintig kuikens. Van de twintig jonge kraanvogels, vlogen er maar zeven uit. Een teleurstellend eindresultaat, vindt de Vogelbescherming.Het kleine aantal kuikens heeft mogelijk te maken met de droogte. Daardoor was er weinig voedsel. Ook waren de nest- en slaapplaatsen gemakkelijker te bereiken voor roofdieren. Daarnaast werden afgelopen zomer kuikens dood gevonden langs de Fochteloërveenweg.De kraanvogel komt in Drenthe en Friesland vaak voor. De vogels komen vaak naar het Fochteloërveen om te broeden.