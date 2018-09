Gasverbruik daalt het snelst in Coevorden; grootgebruikers wonen in Aa en Hunze

Drenten gebruikten vorig jaar minder gas dan in 2016. In alle Drentse gemeenten is het gasverbruik afgenomen.

In de gemeente Coevorden daalde het gasverbruik met 6,1 procent het hardst, blijkt uit cijfers van het CBS over 2017. In Meppel daalde het gasverbruik met 2,9 procent het minst hard.Aa en Hunze is de Drentse grootverbruiker wat gas betreft. In die gemeente wordt gemiddeld 1.880m³ gas gebruikt per huishouden. In Meppel daalde het gasverbruik misschien niet zo hard, maar grootgebruikers zijn de Meppelers niet. Samen met de gemeente Assen is het gemiddelde gasverbruik in Meppel het laagst met 1.350m³ per huishouden.Ook landelijk gezien daalt het gasverbruik. In drie gemeenten nam het verbruik juist toe en in zeven gemeenten bleef het gelijk. In Rozendaal ligt het gemiddelde verbruik per huishouden het hoogst met 2.500m³ per huishouden.