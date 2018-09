Directeur Frankwin van Beers weg bij Wildlands

EMMEN - Algemeen directeur Frankwin van Beers vertrekt bij Wildlands Adventure Zoo in Emmen. Hij heeft er bijna 9 jaar gewerkt.

Vanaf vandaag heeft hij zijn functie neergelegd, maar hij is nog wel "beschikbaar om zijn kennis over te dragen aan een opvolger". Wat hij gaat doen, is niet bekend. Wildlands gaat een interim-directeur aanstellen. Van Beers en de raad van commissarissen hebben samen geconcludeerd dat dit "een natuurlijk moment is om het stokje over te dragen".De raad van commissarissen van Wildlands is lovend over de vertrekkende directeur. "Voor zijn tomeloze inzet, energie en vooral voortdurende focus op het belang van Wildlands en het Atlas Theater, hebben wij enorm veel respect en zijn wij hem zeer dankbaar. Wij wensen hem dan ook alle goeds.”Wildlands opende in maart 2016 de deuren. Het eerste jaar kwamen er 1,4 miljoen bezoekers naar het park, vorig jaar waren dat er net iets meer dan een miljoen. Ook dit jaar is de voorspelling dat de benodigde 1,2 miljoen bezoekers niet gehaald gaat worden. Het park heeft over vorig jaar een verlies geleden van 1,8 miljoen euro.Ook de gemeente Emmen uitte haar zorgen, zij draagt een risico van 60 miljoen euro. De gemeente wil een aangescherpt bedrijfsplan van Wildlands zien. Omdat er veel publiek geld in het park zit, wil de gemeente als grote aandeelhouder inzage in de plannen. Het nieuwe bedrijfsplan is volgens de gemeente nodig om het tij te keren.In het nog te verfijnen bedrijfsplan moet onder meer komen te staan welke nieuwe markten Wildlands verwacht aan te boren en of er bijvoorbeeld iets zou moeten gebeuren aan de entreeprijs. Eerder gaf Wildlands al aan dat er misschien te krampachtig afscheid is genomen van de naam dierentuin.