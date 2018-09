Deel dit artikel:













Kinderen voor één dag de baas in cultureel Drenthe Kinderen zijn voor een dag de baas in cultureel Drenthe (foto: Pixabay.com)

Twaalf Drentse kinderen uit groep 7 zijn vandaag kinderdirecteur bij één van de grote culturele instellingen in onze provincie. Ze staan dan aan het roer bij bijvoorbeeld het Drents Museum, het Hunebedcentrum, het Gevangenismuseum en Het Drentse Landschap. Bij Kunst & Cultuur Drenthe (K&C) is Ryan Mast uit Coevorden vandaag de grote baas. Hij kijkt er naar uit.

Op de vraag of de 9-jarige met 'directeur Mast' aangesproken moet worden, antwoordt hij gedecideerd dat dat niet hoeft. "Zeg maar gewoon Ryan."



'Meepraten'

Ryan Mast zit in op de openbare basisschool Buitenvree in Coevorden. Over zijn deelname aan de actie hoefde hij niet lang na te denken.



Via een videosollicitatie heeft Ryan de dagfunctie van directeur bij K&C gekregen. "In de video heb ik gewoon uitgelegd waarom ik kinderdirecteur wil worden. Ik wil graag dat kinderen meer recht hebben om te bepalen. Meepraten met de grote mensen-dingen.”



Leiding

Ryan weet niet of hij alles mag bepalen bij K&C, maar hij denkt het wel. "Ik word opgehaald door Marieke Vegt, de echte directeur. Dan gaan we de dag doornemen. We gaan ook overleggen met de loco-burgemeester."



Of Ryan het belangrijk vindt dat er vandaag zaken onder z'n leiding worden geregeld? "Nou, dat weet ik niet. Ik zie het wel." Een van de dingen waar hij wel wat opmerkingen over heeft, is de website van K&C. "Daar wil ik wel aan meehelpen."