Drentse verkopers moeten Hitlers boek bijbestellen

Het boek Mijn strijd, de vertaling van Adolf Hitlers Mein Kampf, wordt sinds 5 september in Nederland verkocht. Ook in Drenthe is het boek te koop. Maar is er in onze provincie wel belangstelling voor dit omstreden werk?

"Ja", zegt Carola Hubers van boekhandel Van der Velde in Assen. "Maar," zo stelt zij, "het is nou ook weer niet overdonderend." Toch heeft de boekhandel nieuwe exemplaren moeten bestellen. "We hebben er nu negentien verkocht. We begonnen voorzichtig met acht stuks achterin de winkel. Die waren snel op."Hubers geeft aan dat sommige klanten het niet kunnen laten om hun mening over de verkoop van Mijn strijd te geven. "Maar die zijn overwegend niet negatief, eerder in de trant van: goed dat dit verhaal in context wordt geplaatst."Dirk Mulder, directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork, bevestigt dit beeld. Ook daar wordt Mein Kampf verkocht. Een opmerkelijke plek voor zo'n boek. Mulder is het daar niet mee eens: "Als je de Holocaust wilt begrijpen, dan moet je je verdiepen in de daders. Daarnaast staat het boek niet pontificaal in de winkel."Begin vorige week is het Herinneringscentrum begonnen met de verkoop. Mulder: "We hebben er nu zeven verkocht. We hebben via sociale media een paar reacties gekregen. Er waren drie negatieve berichten van mensen die vonden dat het niet kon."Mulder geeft verder aan dat er een aantal weken gewacht moet worden om de balans echt goed op te kunnen maken.Wolterina Sietsema van Riemer Barth boekhandel in Meppel zegt dat er veel klanten zijn die het boek bij haar kopen. "We hadden zuinig ingekocht, maar het gaat hard. We hebben zelfs bestellingen liggen van klanten."Waarom denkt Sietsema dat het boek, dat voorin de winkel ligt, zo goed verkoopt? "Mensen zijn benieuwd naar de man achter het verhaal en de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Of ik nare reacties heb gekregen op het boek? Nee. Ook niet op het feit dat we het verkopen."In Emmen heeft The Readshop XL Vermeer ook geen negatieve reacties op de herdruk van Mijn strijd gekregen. Eigenaar Marinus Siepel: "We hebben er zes verkocht, waardoor het boek bij ons op de nummer twee van de bestseller staat. Mensen die het boek kopen zijn gerichte klanten die geïnteresseerd zijn in geschiedenis. Het is een dikke en dure pil. Je moet zo'n vijftig euro neerleggen voor het boek."Siepel vindt niet dat het verkoop van Hitlers boek een slechte zaak is. "Het is immers gebeurd, het is onderdeel van de geschiedenis. Je moet als boekhandel alle mensen bedienen."Uit landelijke cijfers blijkt dat Mijn strijd het in heel Nederland goed doet. Een week geleden stond de teller al op 14.000 verkochte exemplaren. Het boek staat momenteel in de top-10 lijst van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek De verkoop van Mijn strijd was een lange tijd niet toegestaan in Nederland. De inhoud van het boek zou aanzetten tot racisme en haat. Nazi-leider Hitler schreef het in 1925 en 1926 en ontvouwde daarin zijn fascistische en oorlogszuchtige ideologie.