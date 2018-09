Grensverdrag uit 1824 kan bouw windmolens bij Coevorden niet stoppen

De Raad van State heeft de weg vrij gemaakt voor de aanleg van een windpark bij Weijerswold, dichtbij de Duitse grens.

De Raad veegde vanochtend alle bezwaren van omwonenden en Vereniging Tegenwind van tafel.Bewoners van Weijerswold wilden dat de windmolens niet gebouwd zouden worden totdat gezondheidsonderzoeken zijn afgerond. De Raad wees dit bezwaar van de hand omdat er niet genoeg bewijs is dat het geluid van draaiende wieken tot ernstige gezondheidsklachten zou kunnen leiden.Volgens de Raad van State hebben de gemeente en de initiatiefnemer Raedthuys Windenergie de noodzaak van het windmolenpark voldoende aangetoond. Ook is de gekozen locatie prima. De windturbines staan op meer dan 600 meter van de dichtstbijzijnde huizen en voldoen daarmee aan de regels.Omwonenden probeerden het tij ook nog te keren door te wijzen naar de Drentse regelgeving. Daarin staat dat er minimaal vijf windmolens in een cluster moeten staan. De Raad van State ziet dit niet als een probleem omdat de vier geplande windmolens aansluiten bij windturbines die net over de grens in Duitsland staan.Tot slot waren de bezwaarmakers de geschiedenisboeken ingedoken. In een grensverdrag met Duitsland uit 1824 is bepaald dat in een strook langs de grens niet gebouwd mag worden . Volgens de Raad is dat verdrag niet opgesteld om de belangen van omwonenden en Vereniging Tegenwind te verzekeren. Het oude verdrag werd waarschijnlijk opgesteld om het werk van douaniers tegen smokkelaars gemakkelijker te maken of vanuit militaire overwegingen. Daarom kan het verdrag niet als argument gebruikt worden om de bouw van windmolens tegen te houden.