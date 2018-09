'Korrewegschutter' ook verdacht van ramkraak in Zuidlaren

De 21-jarige Azim A., die morgen in Groningen terecht staat voor het neerschieten van een student op de Korreweg in Groningen, wordt ook verdacht van een ramkraak in Zuidlaren.

Drie mannen forceerden op 19 juli 2016 met een auto de deur van de Phonehouse aan de Stationsweg in Zuidlaren. De vitrines werden vernield en de duurste telefoons buitgemaakt. Ook namen de dieven 2.100 euro mee.De auto werd later in Groningen teruggevonden. De wagen was eerder in Zeist gestolen. Volgens het Openbaar Ministerie is Azim A. een van de daders. Hij staat niet alleen hiervoor terecht, de man wordt verdacht van nog eens zeven strafbare feiten.De zwaarste beschuldiging in dit rijtje is poging tot moord. De man schoot volgens het OM zonder enige aanleiding op 15 oktober 2017 een 21-jarige student van de fiets. Het slachtoffer raakte verlamd. De schutter sloeg op de vlucht. De politie startte een klopjacht op de man.Bij die klopjacht werd tot twee keer toe een lookalike van de schutter opgepakt. A. zelf werd begin november uiteindelijk in een studentenflat in Groningen aangehouden. Twee mannen die hem hielpen onderduiken, staan vrijdag terecht.