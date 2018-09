Deel dit artikel:













Duikers zoeken in Kolonievaart naar mogelijk slachtoffer In het kanaal wordt gezocht naar een mogelijk slachtoffer (foto: Persbureau Meter) Duikers van de brandweer zijn het water ingegaan (foto: Persbureau Meter) In het kanaal wordt gezocht naar een mogelijk slachtoffer (foto: Van Oost Media)

De brandweer zocht vanochtend in de Kolonievaart langs de N919 bij Huis ter Heide naar een mogelijk slachtoffer.

In de berm langs het kanaal werd een fiets gevonden. De eigenaar van de fiets was nergens te bekennen, daarom werden de hulpdiensten gealarmeerd.



Duikers van de brandweer zijn het water in gegaan. Zij hebben niks gevonden en zijn inmiddels gestopt met de zoekactie.