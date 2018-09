Marketingkenner: Vertrek Van Beers verbaast me niet, het is trekken aan een dood paard

Merken- en marketingdeskundige Paul Moers kijkt niet op van het vertrek van Wildlands-directeur Frankwin van Beers. "Het verbaast me niks dat hij vertrokken is; het is er momenteel trekken aan een dood paard."

Moers vraagt zicht af of het vertrek van Van Beers het in zwaar weer verkerende park helpt. "Als je als Wildlands onvoldoende bezoekers binnenhaalt, dan moet je dat probleem aanpakken. En als je dan allerlei kunstwerkjes gaat uithalen, dat helpt niet." Volgens Moers was de onlangs geopende achtbaan niet het antwoord. "Voor zulke dingen ga je wel naar Walibi."Moers vervolgt: "Je moet eerst de problemen in je eigen zaak oplossen en dat is het park in Emmen mooier maken en dat er in de winter iets te doen is. Wees daar nou eens creatief in. Ik hoor dat veel mensen daar over klagen. Van Beers had out-of-the box moeten denken."De raad van commissarissen van Wildlands verwacht op korte termijn een interim-directeur te kunnen aanstellen, in afwachting van een benoeming van een opvolger. Moers heeft wel een suggestie voor de plek van directeur: "Ik zou daar iemand als Haig Balian opzetten, de oud-directeur van Artis in Amsterdam. Hij heeft dat park getransformeerd. Hij zegt dat Artis een stadspark is met dieren en heeft echt nieuwe dingen geïntroduceerd die zijn aangeslagen."Op de vraag of het vertrek van Van Beers een kentering kan zijn voor Wildlands of dat het juist het begin van het einde is, antwoordt de marketingdeskundige: "Ik denk het eerste als ze een visionair weten aan te trekken."