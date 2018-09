​Synthetische drugs gevonden in Zwartemeer tijdens hennepweek

In een woning in Zwartemeer heeft de politie synthetische drugs gevonden. De ontdekking werd gedaan tijdens de week tegen hennepteelt. In het huis lag onder meer xtc en ghb.

De bewoner van het huis is gearresteerd. Hij bleek ook amfetamine en verdacht wit poeder in zijn bezit te hebben.In Noord-Nederland jaagt de politie deze week met name op henneptelers. In Zuidwolde zat een kwekerij in de Hoofdstraat met enkele honderden planten. Het drugspand is inmiddels door de burgemeester van De Wolden voor drie maanden gesloten.Ook was er een grote kwekerij in Emmen met ruim 300 planten. Verder werd een kleine wietkwekerij ontdekt in Emmer-Compascuum.De actieweek levert ook andere zaken op. Zo werden in Hoogeveen vuurwapens gevonden en werd er in Coevorden in een growshop 15.000 euro in beslag genomen, dat mogelijk was verdiend met witwassen.