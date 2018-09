Deel dit artikel:













Postbezorgers PostNL staken morgen Postbezorgers van PostNL houden een 24-uurs staking (foto: ANP / Sander Koning)

Ben je op 20 september jarig, wees dan niet teleurgesteld als er geen verjaardagskaarten in de bus vallen. Postbezorgers van PostNL houden morgen een 24-uursstaking. Volgens vakbond FNV wordt de post in grote delen van het land een dag later bezorgd.

De werknemers van PostNL voeren actie tegen invoering van de zogenoemde combibundel. Ook is er volgens de FNV sprake van een 'angstcultuur' bij het bedrijf.



Banen weg

De combibundel houdt in dat postbodes zelf de post gaan sorteren tijdens hun bezorgronde. Dat werkt wordt nu nog door voorbereiders in de sorteercentra gedaan. "PostNL wil de combibundel eenzijdig invoeren, zonder draagvlak bij de medewerkers. Het is een platte bezuiniging, ten koste van de bezorgers", zegt bestuurder Ger Deleij van FNV Publiek Belang. "De invoering betekent het verlies van minimaal 500 banen in de sorteercentra."



Bij PostNL werken in totaal 20.000 postbezorgers.