Pechtold boos op Wilders over opmerking "privézaak" Meppel

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen hebben PVV-leider Geert Wilders en D66-leider Alexander Pechtold op een felle manier de degens gekruist.

Tijdens de beschouwingen, traditiegetrouw direct na Prinsjesdag, bespreken fractieleiders van de politieke partijen in de Kamer de hoofdlijnen van de Miljoenennota en de rijksbegroting. Wilders maakte echter een opmerking over het privéleven van Pechtold. De D66'er reageerde daar woest op. Dat meldt RTL Nieuws Wilders zei dat Pechtold het de afgelopen tijd waarschijnlijk druk had gehad in Meppel. Daar woont Anne Lok, de ex-vriendin van Pechtold. Lok (36) stapte onlangs op bij D66, waar ze als steunraadslid actief was. Ze had vier jaar lang een relatie met de D66-partijleider en haar vertrek had daarmee te maken.