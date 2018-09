Omwonenden 'gematigd optimistisch' over tunnels onder N375

Omwonenden van de N375 hebben het plan om tunnels onder de weg aan te leggen goed ontvangen, maar er zijn nog wel zorgen over fietsers. Henny Kuijer, van Actiegroep N375 Ruinen: "Hoe veilig is het straks voor de kinderen?"

Vijf oversteekplekken worden aangepakt. Op twee plekken wordt een tunnel aangelegd. Dit gebeurt bij de kruisingen met de Gijsselterweg en Berghuizen. Op de overige drie plekken komt een landbouwsluis: een oversteek die alleen voor landbouwverkeer en fietsers te gebruiken is.De Actiegroep N375 Ruinen is blij dat overgang met de Gijsselterweg open blijft voor verkeer. "Dat is wat het dorp wilde", zegt Kuijer. 'We willen alleen heel graag weten hoe."Er is nu een tunnel voor alleen fietsers. Waar moeten die heen als er een nieuwe autotunnel komt? "Dat is het enige waar wij ons zorgen over maken."Kuijer ontving gisteren een brief van gedeputeerde Henk Brink. Daarin stond dat er rekening gehouden wordt met de fietsers. Hoe is nog onduidelijk. Kuijer: "We zijn heel benieuwd naar het plan."De bewoners van Ruinen pleitten namelijk eerder voor een rotonde op de plek van de oversteek. "We willen graag horen waarom nu gekozen is voor deze oplossing."Fake Westert van Werkgroep N375 Berghuizen is ook blij als de overgang bij Berghuizen open blijft. Hij wacht eerst een officieel bericht van provincie en de gemeente af. Westert: "We weten niet wat voor tunnel het wordt. Het kan ook een fietstunnel zijn en dan zijn we niet tevreden."De overige drie oversteken worden vervangen door landbouwsluizen. Hierbij ligt er een blok op de weg waardoor fietsers en landbouwvoertuigen hier wel langs kunnen rijden maar auto's niet."Ik vind dat maar gevaarlijke dingen", aldus Westert. "Je hebt juist extra aandacht nodig omdat overstekend verkeer op de obstakels moet letten en het verkeer op de N375."Wanneer er begonnen wordt met de werkzaamheden weet Westert niet. "We hebben er geen haast mee. Als ze het maar goed doen."