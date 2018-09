​Omwonenden noordelijke N34 tegen gedeeltelijke verdubbeling

Omwonenden van de N34 tussen Annen, Schipborg en Zuidlaren willen niet dat de weg in dat gebied verdubbeld wordt. Volgens hen ligt de weg nu al dicht op huizen en levert de gedeeltelijke verdubbeling niet meer veiligheid en nauwelijks tijdwinst op.

Dat zeiden zij vandaag tegen Provinciale Staten. De provincie heeft plannen om de N34 op drie of vier plaatsen te verdubbelen . Eén van de dubbele stukken zou tussen Annen en Zuidlaren kunnen komen. Dat kost 93 miljoen, gaat door kwetsbaar natuurgebied en levert volgens de omwonenden 1,6 minuut snellere reistijd tussen Emmen en Groningen. De andere wegstukken waarnaar wordt gekeken liggen bij Gieten en tussen Borger en Gasselte."De veiligheid neemt met gedeeltelijke verdubbeling juist af. Het beloont roekelozer weggedrag en er is vooral aan het einde van de dubbele stroken kans op ongelukken", zei Eddy Elsinga van de Dialooggroep N34. De groep vreest ook dat de N34 tussen Emmen en De Punt helemaal vierbaans wordt.Volgens gedeputeerde Henk Brink wordt het juist wel veiliger . "Als je tussen Emmen en De Punt op een aantal stukken van 3 à 4 kilometer kunt inhalen, dan ga je dat niet op onveilige stukken doen."De Dialooggroep N34 wijst ook op de flessenhals bij de aansluiting op de A28 bij De Punt en op de verschillende snelheden op de weg. De groep vindt dat in de startnotitie niet alleen gekeken moet worden naar gedeeltelijke verdubbeling, maar ook naar alternatieven.Omwonenden Lucy Aueretsch en Gerda Elsinga: "Onderzoek een middengeleider, waardoor inhalen niet mogelijk is, en een snelheidsverlaging van 100 naar 80 km per uur." Volgens de insprekers kan ook gekeken worden naar slimme verkeersbegeleidingssystemen. En als er toch verdubbeld moet worden: doe het met een tunnel bij Schipborg zodat je de natuur en omwonenden niet belast.SP en GroenLinks zijn altijd al tegen verdubbeling geweest. Die partijen willen terug naar 80 kilometer, inhaalverboden en handhaven. Wel willen ze de problemen bij Gieten oplossen, GroenLinks zelfs met een fly-over.VVD, CDA, PVV, PvdA en 50 Plus willen door met gedeeltelijke verdubbeling. "Maar wel met onderzoek van alternatieven, ook naar nieuwe verkeerstechnieken. En als de verdubbeling bij Schipborg er komt wel met geluidswerende maatregelen voor omwonenden", zegt PvdA-fractievoorzitter Hendrikus Loof.Loof wil ook dat er een oplossing komt voor de ‘ongelukkige aansluiting' op de A28 bij De Punt. 50 Plus en CDA zien een tunnel bij Schipborg wel als een reële oplossing. Gedeputeerde Brink waarschuwt wel dat dat al snel 10 miljoen extra kost. Voor de PVV is gedeeltelijke verdubbeling eigenlijk niet goed genoeg, die wil de hele N34 vierbaans hebben.SP wilde dat (ook) opnieuw gekeken gaat worden naar een treinverbinding om de N34 te ontlasten . Volgens Statenlid Ko Vester liggen er nieuwe kansen nu in Twente gesproken wordt over een treinverbinding naar Emmen en Groningen. "En die zou met 250 miljoen ook goedkoper worden dan de ooit berekende verbinding Emmen - Groningen. Arriva wil er wel gaan rijden."Volgens Brink kost een spoorlijn echt veel meer dan 250 miljoen en als Arriva gaat rijden gaat er ook bijdrage in de exploitatie gevraagd worden en niet alleen in de aanleg. Een nieuwe treinverbinding is al vaker opgedoken in provinciale plannen, maar steeds veel te duur.Tussen D66-Statenlid Jordy Tuin en gedeputeerde Brink ontstond een lange en vinnige discussie over wanneer omwonenden mee mogen praten in de plannen voor de N34. D66 wil inspraak vanaf het begin. Brink torpedeerde dat. "Als u nog niet heeft besloten welke richting ik uit moet, dan ga ik geen geld verspillen en onrust stoken onder bewoners. Dit proces gaat zes jaar duren. Daarin komen nog vele momenten waarin zowel de Staten als bewoners betrokken gaan worden bij de keuzes die gemaakt moeten worden."Toch vond een aantal partijen dat de N34 startnotitie nog niet rijp was om een besluit over te nemen. Provinciale Staten praat op 3 oktober verder.