Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Woningbrand vlak bij tankstation in Schoonebeek In een woning achter een tankstation woedt brand (foto: Persbureau Meter) De brand woedt in een bovenwoning (foto: Persbureau Meter)

In een woning aan de Europaweg in Schoonebeek is vanmiddag brand ontstaan. Het huis staat vlak bij een tankstation.

"Er staat een bovenwoning in brand. De mensen zijn eruit", zegt een woordvoerder van de brandweer. "Door de noodknop in te drukken, is het tankstation uitgeschakeld."



De brand is inmiddels onder controle. De bovenwoning is uitgebrand.