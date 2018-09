Wildlands-directeur Van Beers: Besluit niet van vandaag op morgen

Optimistisch en positief als altijd komt vertrekkend Wildlands-directeur Frankwin van Beers spreekkamer 'Gekko' binnenlopen. Vanochtend deelde hij zijn personeel mee dat hij het bedrijf verlaat.

"Het is goed zo", reageert hij. "Het is ook geen besluit van vandaag op morgen en zo hoort het ook. Tuurlijk hoort er ook verdriet bij, maar trots overheerst. Het is toch wel je kindje."In samenspraak met de raad van commissarissen heeft Van Beers besloten het stokje over te dragen . "Ik had er moeite mee om het vakinhoudelijke los te laten, waardoor ik het park en theater niet meer objectief kon beoordelen. Het is goed dat er iemand met een frisse blik komt, die niet die bagage van de opbouw van het park en theater heeft."Van Beers kwam in 2010 aan het roer bij de oude dierentuin in Emmen waar hij onder meer de reorganisatie meemaakte. In de tussentijd was hij al druk bezig met het ontwikkelen van Wildlands Adventure Zoo en het Atlas Theater."Ik ben trots dat ik dat heb mogen meemaken en mee heb mogen denken daarover. Dat was een unieke kans. We hebben iets moois neergezet. Vijf jaar geleden was het een grasveld en nu staan er twee prachtige bedrijven."Maar met die twee bedrijven gaat het niet zoals gewenst. Het Atlas Theater en Wildlands draaiden vorig jaar beide verlies. Het park 1,8 miljoen euro en het theater ruim zeven ton. Wildlands kampt ook met tegenvallende bezoekersaantallen.Of Van Beers was gebleven als het voortvarend ging met het park en theater? "Dat denk ik niet. Het is ook niet zo dat ik hier net zat. Ik heb negen jaar in Emmen gewerkt.""Tuurlijk wil je dat er heel veel bezoekers komen", vervolgt Van Beers, die onder grote druk stond. "Maar het loopt zoals het loopt. Tuurlijk doet het wat met je, maar het hoort ook bij je rol en functie."Wildlands moet voor het eind van het jaar met een aangescherpte businesscase bij de gemeente Emmen komen. De gemeente draagt een risico van 60 miljoen euro.Waarom hij dan nu weggaat? "We zijn bezig met een koerswijziging, strategie en het nieuwe bedrijfsplan. Dan moet je daar ook vanaf het begin tot eind bij zijn en niet na een halfjaar zeggen: 'ik ga weg'. Het voelt als een natuurlijk moment en iedereen mag er verder van vinden wat hij wil."De vertrekkend directeur bedacht onder andere het concept 'belevingspark'. Beleving in combinatie met dieren. Toch komt het park daar nu deels op terug. Er was wellicht namelijk iets te krampachtig afscheid genomen de benaming 'dierentuin'.Van Beers staat achter die koerswijziging. "Het is niet zo dat we het park over de kop gooien. In onze naam komt ook 'Zoo', dierentuin, naar voren. We gaan het alleen meer communiceren."Wat voor directeur terug moet komen? "Dat is een hele goede. Dat vind ik ook iets voor het managementteam en de raad van commissarissen. Ik hoop dat diegene met net zoveel lol en passie het werk gaat doen als ik gedaan heb."Van Beers neemt nu eerst even rust. "Mijn familie en vrienden verdienen na negen jaar dierentuin Emmen ook wel weer wat aandacht. Daarna kijk ik wel wat er op mijn pad komt. Deze ervaring neemt niemand me meer af en is zo waardevol geweest."