Prenten Fochteloërveen gaan op reis De prenten zijn tot en met 30 september te zien in Fochteloo (Foto: Omrop Fryslân)

Een prentententoonstelling over het Fochteloërveen gaat binnenkort op reis naar Ameland en Apeldoorn. De prenten, die hangen in Fochteloo, zijn gemaakt door gerenommeerde kunstenaars uit de regio en bieden een overzicht van het grensoverschrijdende natuurgebied.

De tentoonstelling bestaat uit vijftig prenten van tien kunstenaars, waaronder Siemen Dijkstra uit Dwingeloo en Reinder Homan uit Smilde.



Van Ameland naar Apeldoorn

"Mensen van Ameland en uit Apeldoorn zijn hier geweest en die waren onder de indruk. Ze hebben gevraagd of we de tentoonstelling bij hen wilden laten zien", vertelt Pieter Jonker van de Stichting Nobilis, dat de tentoonstelling organiseert. "Het is een mix van abstracte prenten en landschapsprenten, waarop je precies kunt zien waar ze in het Fochteloërveen gemaakt zijn."



De tentoonstelling in Fochteloo is bezocht door zo'n 1.200 bezoekers. In november gaan de prenten een hele maand naar Ameland en van half januari tot half december naar Apeldoorn. Tot en met 30 september zijn ze in Fochteloo te bewonderen.