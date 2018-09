Oud-directeur Noorder Dierenpark benijdt vertrekkende Van Beers niet

"Ik gunde Van Beers jaarlijks stijgende bezoekersaantallen, dus dit is heel jammer voor hem. Maar voor Emmen is het heel erg. Ik hoop dan ook dat het negatieve snel wordt omgezet in het positieve." Dat zegt Henk Hiddingh, oud-directeur van de dierentuin in Emmen.

Ik ben in hoge mate verantwoordelijk dat het park op de nieuwe locatie is gekomen Henk Hiddingh, oud-directeur Dierenpark Emmen

Vanochtend kondigde Wildlands Adventure Zoo het vertrek van directeur Frankwin van Beers aan. Alle partijen waren tot de slotsom gekomen dat het een natuurlijk moment was om een nieuwe directeur te zoeken. Van Beers zei zelf dat hij niet meer objectief naar het park kan kijken en dat het tijd is voor een frisse blik."Het gaat niet goed met het park. Dan wordt er al gauw aan je stoelpoten gezaagd", zegt Hiddingh. Hij was van 1995 tot 2008 directeur van de vorige dierentuin in Emmen en daarna projectleider van het nieuwe park.De komst van een achtbaan in Wildlands eerder dit jaar vond Hidding een slechte keuze. "De ombuiging die gemaakt is met zo'n attractie, daarvan kun je vaststellen dat dat niet de goede route is. Ik vermoed dat de raad van commissarissen hem daar wel aansprakelijk voor heeft gesteld. Er zit veel publiek geld in Wildlands en als de zaken dan niet goed gaan, dan worden diverse belanghebbende partijen zenuwachtig."Op de vraag of Van Beers de erfenis van Jaap en Aleid Rensen, de voormalig directeuren van het oude Dierenpark Emmen, heeft laten versloffen, reageert hij bevestigend. Het dierentuin-stel ging prat op een dierentuin waar educatie voorop stond. "Maar het is de vraag of Van Beers die erfenis ooit echt heeft begrepen. Of dat iemand hem dat echt goed heeft overgedragen. Maar je moet er ook voor openstaan."Volgens Hiddingh zijn Jaap en Aleid de grote visionairs van het dierenpark in Emmen, maar is Berend Wezeman de grote uitvoerder. "Hij moet echt genoemd worden. Hij heeft de oude locatie handen en voeten gegeven. Hij had echt het Rensen-DNA in zich."Met het vertrek Van Beers is een vacature ontstaan bij Wildlands. Of Hiddingh, die tegenwoordig in Münster werkt, interesse heeft om terug te keren naar Emmen? "Ik zit hier goed op m'n plek. Maar ik wil wel gratis en voor niets adviseren. Ik voel me hier enigszins toe verplicht, aangezien ik in hoge mate verantwoordelijk ben dat het park op de nieuwe locatie is gekomen."Hiddingh vindt het belangrijk dat de nieuwe directeur weet wat de ideële doelen van het dierenpark inhouden. "Zowel voor het Atlas-theater als het park. Er lag een heel bijzonder concept in 2010, onder de noemer 'natuur beleven, cultuur ontmoeten'. Dat ging over het huwelijk tussen het nieuwe theater en het dierenpark. De gedachte was om die twee samen heel nauw te verweven en op die manier een heel nieuw bijzonder park te ontwikkelen. Maar dat concept is verlaten. Het woord 'educatie' is totaal verdwenen."Hiddingh benijdt Van Beers niet. "Het is een hele stressvolle functie waar je onder een vergrootglas ligt. Het is zeker geen gemakkelijke baan. Of we contact hebben gehad met elkaar in de jaren sinds de opening? Nee, dat kwam er helaas niet van."Hiddinghs vertrek was ook niet gemakkelijk. De financiële malaise en tientallen ontslagen werden hem aangerekend.Gaat het park, dat miljoenen euro's heeft gekost, het redden? Volgens Hiddingh wel. "Ik heb er wel vertrouwen, maar dan moet er kunde en kennis worden ingebracht op het gebied van dieren en educatie. Ik pleit ervoor om de uitweg op een heel creatieve wijze te zoeken en niet de simplistische wijze. Dus niet meer dieren en niet meer achtbanen. Het is nog niet te laat."