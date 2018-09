Ekehaar dolblij met dorpsvarkens

Vlekkie, Knorrie, Flappie en Muddie. Zo heten de vier Bonte Bentheimers die sinds deze zomer wonen in het gebied rond de ijsbaan in Ekehaar. De varkens zijn naar het dorp gehaald om de Japanse duizendknoop aan te pakken.

"Dat is een exotische plant die overal met de wortels onderdoor groeit. De plant kan zelfs rioleringen en muren kapot maken. Zoals je ziet, groeit hier behoorlijk wat van dat spul. We willen dat niet in de rest van het dorp hebben", zegt initiatiefnemer Martijn Rozeboom.De varkens wroeten in het zand en leggen de wortels van de Japanse duizendknoop bloot. De buurt hoopt dat de dieren binnen vier jaar alle planten kapot hebben gemaakt. "Ze doen het goed. Overal liggen al stengels en ze wroeten met hun neuzen die wortels omhoog. Er heeft al een behoorlijke kaalslag plaatsgevonden", aldus Rozeboom.De Bonte Bentheimers worden elke week door iemand uit het dorp verzorgd. Die zogenoemde hulpboer voert de varkens en voorziet de modderpoel van genoeg water. De varkens hebben zo ook een sociale functie in het dorp en dat was precies de bedoeling van de initiatiefnemers.De overbuurvrouw van de ijsbaan vindt het een schitterend project. "Niet alleen om wat ze opeten. Ook voor de verbinding hier in het dorp. Heel erg positief", zegt de buurvrouw.Ondanks dat de inwoners van Ekehaar heel blij zijn met de varkens, is het toch de bedoeling om ze aan het eind van het jaar te slachten en ze samen op te eten. "Ja, in maart krijgen we dan weer nieuwe biggen. Dat is ook een beetje bewustwording. Ons vlees komt niet zomaar uit de supermarkt. Ja, zo is het nu eenmaal", aldus Rozeboom.Voor het project heeft Dorpsbelangen de Broekstreek in Ekehaar subsidie ontvangen van de gemeente Aa en Hunze. Als het plan werkt sluit de wethouder niet uit dat er ook op andere plekken varkens worden ingezet om de Japanse duizendknoop aan te pakken.