Normaal komt opnieuw tot leven in Emmen Hans de Vries heeft een grote truck waar alle spullen in vervoerd kunnen worden (foto: Martijn Klungel/RTV Drenthe)

Hij heeft de instrumenten, de apparatuur en de kleding van boerenrockgroep Normaal allemaal verzameld. Hans De Vries uit Klazienaveen is klaar om Nederland te veroveren met zijn Normaal tribute band Oerend Hard.

Geschreven door Martijn Klungel

Vol trots laat De Vries zien wat hij in zijn grote repetitiezaal in Emmen heeft staan. Een piano, basgitaar, drumstel en de echte gitaar van de leadzanger Bennie Jolink. Ook staat er apparatuur die de band gebruikte tijdens het afscheidsconcert 'Ajuu de Mazzel'. Het is maar een kleine greep uit de spullen die De Vries heeft staan.



Tweejarige zoektocht

"Ik ben ongeveer twee jaar bezig geweest om al het apparatuur te verzamelen. Niet alles wordt nog gemaakt. Ik heb de spullen daarom ook uit het buitenland moeten halen. Nu ben ik bezig om kledingstukken te verzamelen en te maken", aldus De Vries.



De Vries is een bewonderaar van Normaal. De keuze voor een tribute band was snel gemaakt: "De jongens van Normaal waren de grondleggers van het dialect in de popmuziek. "



Het eerste optreden van de band is inmiddels gepland. "Toevallig is er gisteren ééntje geboekt. Die staat op 2 februari en het is ergens in Brabant", vertelt de frontman van de band. Ook het vervoermiddel staat inmiddels in de grote repetitiezaal: een grote vrachtwagen met de bandnaam groot op de zijkant.