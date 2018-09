Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat duizenden zonnepanelen plaatsen

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat 40.000 zonnepanelen plaatsen. De panelen komen op en bij verschillende gebouwen en loodsen van het waterschap.

Het hoofdkantoor van het waterschap heeft al zonnepanelen als dakbedekking, en gaat dat nu verder uitbreiden, meldt RTV Oost "Nieuw is dat door de plaatsing van zonnepanelen op de terreinen van rioolwaterzuiveringsinstallaties een gestaag groeiende productie van groene stroom ontstaat", zegt dijkgraaf Herman Dijk. "Het waterschap geeft daarmee niet alleen een goed voorbeeld, ook dragen de panelen sterk bij aan het streven om in 2025 energieneutraal te zijn."De afgelopen tijd onderzocht het waterschap welke locaties geschikt zijn. Hieruit blijkt dat de terreinen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties het meeste stroom op kunnen wekken. Op deze locaties komen de panelen ook op de grond te staan.Het waterschap kijkt ook verder dan de zon. Herman Dijk, dijkgraaf: "Ook het participeren in lokale windprojecten, eigen slibvergisting en productie van biogas levert eigen stroomvoorziening op."