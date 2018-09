Deel dit artikel:













Hoe vervoer je een veenlijk naar Iran? Het veenlijk is met ruim 300 andere attributen te zien in het National Museum in Teheran (foto: RTV Drenthe / Jeroen Willems) Veenlijk 'Man van Exloërmond', gevonden in 1914, gaat mee naar Iran (Foto: Drents Museum) De 'Man van Exloërmond', werd in 1914 gevonden(foto: RTV Drenthe / Jeroen Willems)

Een veenlijk, aardewerk en schilderijen. In totaal verruilen meer dan 330 voorwerpen deze week het Drents Museum voor het National Museum of Iran. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hoe vervoer je een veenlijk?

"Een veenlijk komt eigenlijk op een heel zacht bedje te liggen. Dan zetten we het heel voorzichtig vast met lint met klittenband zodat ie niet kan bewegen. En voor de rest gaat daar niet zo heel veel om heen. Zo'n object is zo fragiel dat hoe meer je het inpakt, hoe slechter het is", legt hoofd collectiemanagement Carola Steenbergen van het Drents Museum uit.



Trots

Het museum krijgt hulp van een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verhuizen van museumstukken. Al het aardewerk wordt genummerd, ingepakt in papier en vervolgens in een doos gestopt. Die doos gaat vervolgens weer in een houten kist. Voor schilderijen geldt bijna dezelfde werkwijze, al worden die ook nog in bubbeltjesplastic gewikkeld.



De samenwerking met het National Museum of Iran komt voort uit de tentoonstelling die op dit moment over Iran te zien is in Assen. "Dit is een soort van tegenprestatie aan de collega's van het Nationaal Museum in Teheran. We brengen onze Drentse collectie naar dat museum toe. Dat vervult ons met enorm veel trots, want alleen het Louvre heeft dit eerder gedaan", weet directeur Harry Tupan van het Drents Museum.



Van Gogh en 'De boot van Pesse'

Het Drents Museum leent wel vaker stukken uit aan andere musea. Toch blijven echte topstukken zoals de 'De Turfsteker' van Vincent van Gogh gewoon in Drenthe. "Ze hebben daar wel om gevraag en dat had ik ook gedaan als ik in Iran zou werken. Dan zou ik ook Van Gogh en 'De boot van Pesse' willen hebben, maar daar zijn regels voor en die lenen we niet zomaar uit", zegt Tupan.



De tentoonstelling 'Dutch Archeology and Art': Highlights from the Drents Museum is van 2 oktober tot 6 april te zien in het National Museum of Iran in Teheran.