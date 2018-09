Deel dit artikel:













Buurman snackbar Klazienaveen: Ik word gek van geluidsoverlast De snackbar naast het huis van Jan Hoogeboom (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) De pijp van de snackbar (foto: Janet Oortwijn RTV Drenthe)

KLAZIENAVEEN - Buiten zitten doet hij naar eigen zeggen niet meer. Buurman Jan Hoogeboom van snackbar Anytyme Rian in Klazienaveen is er klaar mee.

Geschreven door Janet Oortwijn

Hij ervaart al tijden geur- en geluidsoverlast. “Ik kan niet normaal buiten zitten, want ik hoor de pijp”, verklaart Hoogenboom. “Als de wind verkeerd staat, dan heb ik een patatlucht in huis. Ik word er gek en depressief van.”



'Alles waait mijn kant op'

Hoogenboom woont bijna 40 jaar naast de snackbar, die eerst een kroeg was. “Toen had ik er geen last van. De snackbar was achter met een klein pijpje. Nu staat er een meterslange pijp op het dak en waait alles mijn kant op.”



Geluidsmetingen

De gemeente Emmen heeft van Hoogenboom een verzoek tot handhaving gekregen. De Rijksuitvoeringsdienst is langs geweest en heeft metingen gedaan.



“Ik ben zover dat ik wel naar de rechter wil stappen”, aldus Hoogenboom. “Ik heb me altijd stil gehouden omdat ik geen trammelant wil met de buurt. Maar het houdt ergens op.”



Uit de metingen blijkt dat de geluidsnormering in de avonduren met 4dB wordt overschreven. De gemeente gaat hierop handhaven.



'Ermee bezig'

De snackbar heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen en laat weten ‘ermee bezig te zijn’.



"We hebben de brief binnengekregen en nog geen tijd gehad om er inhoudelijk naar te kijken", zegt advocaat Maarten van Lohuizen. "Dat gaan we binnenkort doen en dan kijken we welke stappen er nodig zijn."



Hoogenboom laat het er niet bij zitten: "Ik ga door tot het geluid gedaald is. Ik kom net van het crematorium in Emmen, die is stiller dan de snackbar naast mij."