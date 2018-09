'De symptomen werden bestreden, maar er werd nooit naar de oorzaak gekeken'

Jarenlang werd Richard van den Bos uit Assen misbruikt. In zijn jeugd miste hij een luisterend oor. Nu is hij ambassadeur van een nieuw initiatief: Optimaal Leven. Het initiatief moet ertoe leiden dat er in de specialistische zorg juist wél geluisterd wordt.

Heb je zelf hulp nodig? Je kunt 24 uur per dag bellen met stichting 113 Zelfmoordpreventie via: 0900-0113, of bezoek de website: 113.nl.

Mensen die langdurige psychische problemen hebben, moeten door dit project beter geholpen worden. "Het is een samenwerking tussen onder andere de GGZ Drenthe en Verslavingszorg Noord-Nederland die eigenlijk de mensenmens weer terug in de geestelijke gezondheidszorg wil", legt Van den Bos uit. De patiënt geeft zelf aan wat hij of zij nodig heeft om vooruit te komen. En dat is hard nodig, vindt Van den Bos."Ik ben in mijn jeugd seksueel en lichamelijk misbruikt. Ik had een alcoholverslaving en een gokverslaving. Daar ben ik, achteraf gezien, nooit goed voor geholpen", vertelt Van den Bos. "De symptomen werden wel bestreden, maar naar de oorzaak werd nooit gekeken."Van den Bos mist de tijd en ruimte in de specialistische zorg. "Je hebt een protocol en een bepaalde tijdsdruk waar psychologen en andere hulpverleners zich aan moeten houden. Gooi dat klokje weg en ga gewoon praten. Vraag je af wat er in iemands hoofd speelt in plaats van het stempeltje geven en op die manier gaan we behandelen."De gebeurtenissen uit het verleden heeft Van den Bos inmiddels een plekje gegeven. Door zijn ervaring weet hij hoe belangrijk het is dat verschillende instanties samenwerken. Hij heeft vertrouwen in Optimaal Leven: "Het gaat om de mens. Dat is uiteindelijk waar je het om doet. En als je met elkaar eraan kan werken, heb je de helft al overwonnen."