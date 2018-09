Drents Museum stevent af op topjaar

Het gaat goed met het Drents Museum. Dit jaar verwacht het museum in totaal meer dan 200.000 bezoekers te verwelkomen. Pas drie keer eerder bezochten zoveel mensen het museum in Assen.

Op dit moment toont het museum de tentoonstelling ‘Iran, bakermat van de beschaving’ en ook dat gaat beter dan verwacht. “Wekelijks komen hier vier- tot zesduizend mensen”, zegt directeur Harry Tupan. In totaal kwamen er dit jaar al al 65.000 mensen naar de tentoonstelling.Het recordjaar voor het Drents Museum was 2008 toen het terracotta leger uit Xi’an te zien was. Destijds kwamen er meer dan 380.000 mensen naar het museum in Assen.