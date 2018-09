Deel dit artikel:













Restanten van historisch urnenveld ontdekt in Dwingeloo Archeoloog Janneke Wiersema toont de vondsten (foto: RTV Drenthe) Er zijn restanten van meerdere urnen gevonden (foto: RTV Drenthe)

Bij het herinrichten van de Lheeweg en het Moleneinde in Dwingeloo hebben archeologen overblijfselen van een urnenveld gevonden.

"We denken dat dit urnenveld dateert uit de periode tussen 1000 en 500 voor Christus", zegt archeoloog Janneke Wiersema van bureau Raap. "We wisten dat hier wat moest liggen, omdat even verderop in 2016 bij de oude brandweerkazerne ook al een urnenveld is gevonden."



Crematie op brandstapel

"Mensen werden in die tijd op een brandstapel gecremeerd", weet Wiersema. "Daarna werden de botjes uit de as gezocht en in een pot begraven in de grond." Tijdens het onderzoek zijn twee urnen gevonden met dergelijke crematieresten. "Eén urn was nog helemaal heel en die wordt nu onderzocht door een specialist. Verder liggen er een aantal kringgreppels. Dat waren grafheuveltjes met een klein greppeltje erom."



Volgens de archeoloog is het een vrij groot veld. "We hebben de restanten onder de hele straat gevonden. Ik denk dat het veld een oppervlakte heeft van in totaal zo'n 200 bij 200 meter."