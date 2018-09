Verdachte van moord op studente Emmen langer vast

De 20-jarige man die wordt verdacht van de moord op zijn huisgenote in Emmen blijft drie maanden langer vastzitten. Dat zegt zijn advocaat.

De Italiaanse student werd gisteren voorgeleid aan de raadkamer van de rechtbank in Assen. De man zou op 3 september de eveneens 20-jarige studente Leonore Prothmann uit Duitsland hebben doodgestoken. Volgens advocaat Marieke Wormmeester, die de verdachte bijstaat, woonden de twee studenten in hetzelfde huis, maar hadden ze geen relatie met elkaar.De steekpartij vond rond half zes 's ochtends plaats in een appartement aan de Hoofdstraat in Emmen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar zij later overleed. De politie vond later een mogelijk moordwapen.Anderhalve week na de steekpartij deed de politie om onduidelijke reden opnieuw onderzoek in het appartement van de studenten. De ramen aan de achterkant van het pand werden afgeplakt met landbouwplastic.Zowel het slachtoffer als de verdachte waren student aan NHL Stenden Hogeschool in Emmen. De school organiseerde na de moord een herdenkingsbijeenkomst voor Prothmann. Ze volgde de opleiding International Business and Languages en zou aan haar tweede jaar beginnen.